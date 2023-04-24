Командование ВСУ готовит контрудар по позициям ВС РФ под Ореховым в Запорожье

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии планируют начать контрнаступление по направлению населённого пункта Весёлое, которое расположено в 35 километрах к северо-западу от Мелитополя. Командование ВСУ намерено нанести контрудар по позициям ВС РФ под Ореховым в Запорожской области, чтобы окружить российскую армию в регионе.

"Цель наступления — населённый пункт Весёлое, что находится на северо-западе от Мелитополя. Группировку ВС РФ планируется окружить в районе Орехова", — заявил источник Telegram-канала "Иди и смотри".

Инсайдер отметил, что противник может перейти к форсированию Днепра в районе Новой Каховки.

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