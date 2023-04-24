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Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье дрона ВС Украины

1:24
Силовые структуры

Ранее сообщалось об упавшем тяжелом беспилотнике под Ногинском, который зацепился за крону дерева возле СНТ "Заря". Бывший руководитель фирмы "Ильюшин" Алексей Рогозин отметил, что такой дрон, скорее всего, был оснащён инерциальной системой наведения и мог работать в условиях радиоэлектронного подавления.

Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье дрона ВС Украины

Эксперт также отметил, что беспилотник не просто долетел до столицы РФ, а перелетел её.

"Скорее всего, Москва и не была целью: для ВСУ гораздо "разумнее" пытаться бомбить военные объекты, а не Москву — так можно случайно нащупать "красные линии", а зачем им это?" — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Рогозин упомянул, что для достижения территории России украинские специалисты могли использовать различные типы навигации. Он считает, что наиболее вероятным является применение инерциальной системы наведения. Если сигнал GPS прерывается на несколько секунд, автопилот дрона может скорректировать маршрут при его восстановлении.

Эксперт также допустил, что ВС Украины использовали другие способы навигации без спутниковой системы. Среди таких методов он выделяет датчики звёздного неба, техническое зрение и нейросети, которые могут генерировать информацию о местности.

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В Москве упал беспилотник со взрывчаткой С-4. Он должен был поразить объект на территории россии.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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