Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье дрона ВС Украины

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ранее сообщалось об упавшем тяжелом беспилотнике под Ногинском, который зацепился за крону дерева возле СНТ "Заря". Бывший руководитель фирмы "Ильюшин" Алексей Рогозин отметил, что такой дрон, скорее всего, был оснащён инерциальной системой наведения и мог работать в условиях радиоэлектронного подавления.

Эксперт также отметил, что беспилотник не просто долетел до столицы РФ, а перелетел её.

"Скорее всего, Москва и не была целью: для ВСУ гораздо "разумнее" пытаться бомбить военные объекты, а не Москву — так можно случайно нащупать "красные линии", а зачем им это?" — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Рогозин упомянул, что для достижения территории России украинские специалисты могли использовать различные типы навигации. Он считает, что наиболее вероятным является применение инерциальной системы наведения. Если сигнал GPS прерывается на несколько секунд, автопилот дрона может скорректировать маршрут при его восстановлении.

Эксперт также допустил, что ВС Украины использовали другие способы навигации без спутниковой системы. Среди таких методов он выделяет датчики звёздного неба, техническое зрение и нейросети, которые могут генерировать информацию о местности.

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