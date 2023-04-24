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Экс-офицер армии США Крапивник: наступление ВСУ сдерживают скрытые проблемы

2:11
Силовые структуры

Распиаренное наступление украинской армии в очередной раз переносится. На это намекнул министр обороны Эстонии Ханно Певкур. ВСУ не могут нанести контрудар из-за дождливой погоды, отметил он. Глава военного ведомства считает, что наступление состоится через один-два месяца, когда погодные условия нормализуются.

Экс-офицер армии США Крапивник: наступление ВСУ сдерживают скрытые проблемы

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник убеждён, что на самом деле Украину сдерживают не дожди, а скрытые проблемы. Киевское руководство хочет, что российская армия первой начала наступление, указал он.

"В таком случае украинским войскам будет проще, так как обороняться всегда проще. А уже потом они смогут ударить по нашим силам под видом контрнаступления", — объяснил он в беседе с "МК".

Украинская армия не способна сделать первый шаг, потому что в рядах ВСУ слишком много проблем: солдаты без боевого опыта, устаревшая техника и протяжённость линии фронта. Даже если войска киевского режима попытаются ударить в сторону Мариуполя, то им придётся прорвать несколько линий обороны, взять и удержать город. На данный момент у Украины нет сил, чтобы провернуть подобную операцию.

"Чем глубже они будут двигаться в ходе наступления, тем опаснее для них, так как тут же будут перерезаны пути поддержки наступающей армии противника", — отметил эксперт.

Несмотря на это, ВСУ всё же начнут наступление, поскольку другого варианта у Киева не существует. Западные страны приказали лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому двигаться вперёд, заявил Крапивник.

"Украину на Западе всерьёз никто не воспринимает — это просто молоток, которым нужно бить Россию, пока молоток не сломается. Закончатся украинцы, наступит черед поляков. По некоторым данным, на Украине уже сейчас воюют от 10 до 20 тысяч поляков… Так что сейчас разворачивается мировая война, все основные действия еще впереди. НАТО точно не отступит", — предупредил экс-офицер.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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