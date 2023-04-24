Капитан Климов назвал беспилотные катера ВСУ "тревожным звоночком" для ВМФ РФ

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войка начали использовать безэкипажные быстроходные катера. Именно эти аппараты попытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. Однако силы противоподводно-диверсионного обеспечения ликвидировали их на подходе к Севастопольской бухте.

Капитан 3 ранга запаса Максим Климов в беседе с Pravda.Ru объяснил, что скоростные малогабаритные катера оснащены автономным или дистанционным управлением.

"Катер "прыгает" по волнам, постоянно меняет курс. Но это довольно опасный противник, и нужно отнестись серьёзно к разработке противодействия", — отметил он.

Климов подчеркнул, что несколько лет назад хуситы подорвали фрегат ВМС Саудовской Аравии именно при помощи безэкипажного катера. Сегодня российской стороне удалось уничтожить аппараты противника, и они не смогли прорваться внутрь Севастопольской бухты, отметил капитан. Однако применение данного вида вооружения — тревожный звоночек, подчеркнул Климов.

"Это предпосылка к очень нехорошим последствиям. Противник может применять подобные действия не только против Севастополя и Черноморского флота, а, например, против Средиземноморской эскадры, которая к этому абсолютно не готова", — предупредил собеседник Pravda.Ru.

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