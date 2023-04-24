Британский военный эксперт Белл: США вынудят Зеленского пойти на территориальные уступки

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт из Великобритании Шон Белл заявил, что планируемое Киевом наступление окажется провальным. По мнению специалиста, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно будет принять потерю территорий.

"Наиболее сложная задача для президента — смириться с уступкой территории", — отметил Белл, слова которого приводит Sky News.

По мнению эксперта, американские дипломаты призовут главу Украины передать часть территорий под контроль Москвы ради заключения мирных договорённостей. Также аналитик добавил, что наступление сделает положение ВСУ крайне уязвимым.

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