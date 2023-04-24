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Британский военный эксперт Белл: США вынудят Зеленского пойти на территориальные уступки

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Силовые структуры

Военный эксперт из Великобритании Шон Белл заявил, что планируемое Киевом наступление окажется провальным. По мнению специалиста, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно будет принять потерю территорий.

Британский военный эксперт Белл: США вынудят Зеленского пойти на территориальные уступки

"Наиболее сложная задача для президента — смириться с уступкой территории", — отметил Белл, слова которого приводит Sky News.

По мнению эксперта, американские дипломаты призовут главу Украины передать часть территорий под контроль Москвы ради заключения мирных договорённостей. Также аналитик добавил, что наступление сделает положение ВСУ крайне уязвимым.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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