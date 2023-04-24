Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после сдачи Артёмовска (Бахмута) Киев рискует потерять контроль над всей территорией Донецкой Народной Республики.
"Сдавать Артёмовск невозможно", — подчеркнул политик, видео с речью опубликовано на YouTube-канале канале Соскина.
По его мнению, в случае провала ВСУ в Артёмовске российская армия попытается взять под контроль Славянск, Краматорск и Константиновку.
Ранее экс-советник предупредил, что Украина проиграет Москве ещё до начала контрнаступления.
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