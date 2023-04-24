Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ оставят Славянск и Краматорск после отступления из Артёмовска

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после сдачи Артёмовска (Бахмута) Киев рискует потерять контроль над всей территорией Донецкой Народной Республики.

"Сдавать Артёмовск невозможно", — подчеркнул политик, видео с речью опубликовано на YouTube-канале канале Соскина.

По его мнению, в случае провала ВСУ в Артёмовске российская армия попытается взять под контроль Славянск, Краматорск и Константиновку.

Ранее экс-советник предупредил, что Украина проиграет Москве ещё до начала контрнаступления.

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