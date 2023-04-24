Андрющенко: самолёты ВКС РФ летят уничтожать цели ВСУ в Угледаре, Бахмуте, Херсоне и Запорожье

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник назначенного киевским режимом мэра Мариуполя Пётр Андрющенко заявил, что российская авиация стала более активной над городом. По его словам, таких частых полётов не было уже давно.

Украинский чиновник подчеркнул, что самолёты ВКС РФ активно работают на линии Запорожье — Херсон и возвращаются обратно. Также пуски ракет зафиксированы в регионе Волновахи, Угледара и Бахмута (Артёмовска), отметил Андрющенко.

"Не пренебрегайте воздушными тревогами, в частности Запорожская и Днепропетровская области. Весь день вертолёты в направлении на север области (Волноваха/Угледар) и над морем на низкой высоте в сторону Бердянска", — написал он в социальных сетях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.