Новые подлодки для Северного флота назовут в честь городов Донбасса

Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", которые будут заложены на Адмиралтейских верфях в 2024 году для Северного флота, получат имена городов новых регионов России.

При этом, как сообщил источник в военно-морском ведомстве, какие именно города будут выбраны для дизель-электрических субмарин пока неизвестно.