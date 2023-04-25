Новые подлодки для Северного флота назовут в честь городов Донбасса

Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка", которые будут заложены на Адмиралтейских верфях в 2024 году для Северного флота, получат имена городов новых регионов России.
При этом, как сообщил источник в военно-морском ведомстве, какие именно города будут выбраны для дизель-электрических субмарин пока неизвестно.
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Боевики украинской армии увозят раненых и погибших, но затем приплывают лодки с новыми солдатами.