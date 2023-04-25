Контрактнику и отцу троих детей присудили пять с половиной лет за самоволку

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный суд города Ставрополь приговорил военно-контрактника и отца троих детей Виталия Маткина к пяти с половиной годам лишения свободы за самовольное оставление части. Известно, что Маткину разрешили временно покинуть военную часть, но в означенное время он не вернулся на службу.

Осужденный заключил контракт 27 июля 2022 года и служил на Северном флоте. В конце сентября того же года, после объявления частичной мобилизации, ему разрешили на несколько часов покинуть воинскую часть, но он не вернулся на службу.

Против Маткина было возбуждено уголовное дело по статье "Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения". Максимальное наказание за это преступление составляет десять лет тюремного заключения.