Украина готовит для контрнаступления 12 бригад. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ранее опубликованные секретные документы Пентагона.
Согласно документу, киевский режим готовится начать контрнаступление уже в следующем месяце. Для этих целей сформировано 12 бригад по 4 тыс. человек в каждой. Они будут готовы к концу апреля.
Как отмечает издание, Киев мало делится с Белым домом деталями своего плана, однако операция, вероятнее всего, будет проводится на южном направлении.
При этом американские высокопоставленные лица не думают, что контрнаступление приведет к резкому изменению ситуации в пользу Украины, в том числе потому, что бои под Артемовском истощили резервы и боеприпасы ВСУ.
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