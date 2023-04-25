NYT: Украина подготовила для контрнаступления 12 бригад

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина готовит для контрнаступления 12 бригад. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на ранее опубликованные секретные документы Пентагона.

Согласно документу, киевский режим готовится начать контрнаступление уже в следующем месяце. Для этих целей сформировано 12 бригад по 4 тыс. человек в каждой. Они будут готовы к концу апреля.

Как отмечает издание, Киев мало делится с Белым домом деталями своего плана, однако операция, вероятнее всего, будет проводится на южном направлении.

При этом американские высокопоставленные лица не думают, что контрнаступление приведет к резкому изменению ситуации в пользу Украины, в том числе потому, что бои под Артемовском истощили резервы и боеприпасы ВСУ.