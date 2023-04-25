ВСУ страдают из-за дисконнекта боевых частей

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные во время боевых действий сталкиваются с трудностями в координации действий между различными подразделениями, пишут американские СМИ.

По информации New York Times, радиооборудование, используемое в украинских войсках, отличается от подразделения к подразделению, что делает крайне сложной координацию на уровне выше взвода.

Известно, что ВСУ используют широкий спектр радиооборудования, в том числе натовского стандарта. В частности, портативные радиостанции для обеспечения мобильной связи на короткие расстояния. Они обычно имеют небольшую мощность передачи и батарею, которая обеспечивает автономную работу в течение нескольких часов.