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Полковник Матвийчук: 12 бригад ВСУ ждёт мгновенный разгром в ходе контрнаступления

2:09
Силовые структуры

Киевское руководство готовит 12 боевых бригад ВСУ численностью около четырёх тысяч солдат в каждой для участия в контрнаступлении. США и союзники по НАТО занимаются обучением девяти формирований, которое, по оценкам западных аналитиков, будет завершено к концу апреля.

Полковник Матвийчук: 12 бригад ВСУ ждёт мгновенный разгром в ходе контрнаступления

Главный редактор информационного агентства ANNA-NEWS, полковник запаса Анатолий Матвийчук прокомментировал планы киевского режима и подчеркнул, что протяжённость линии фронта составляет более тысячи километров. Одна бригада сможет перекрыть примерно 10 километров, 12 бригад — 120 километров. Поэтому дюжина боевых бригад ВСУ способна помочь украинскому "наступу" всего лишь на небольшом участке фронта, объяснил эксперт.

"Говорить о контрнаступлении на всей линии противостояния — это нонсенс", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.

Запад выдвигает Украине такие требования, которые Киев не сможет выполнить никогда, указал полковник. Во-первых, ВСУ не способны создать даже трёхкратное превосходство над российской армией. Во-вторых, украинская авиация не может получить преимущество в воздушном пространстве. В-третьих, Украина не выполнит огневые задачи, которые смогли бы остановить продвижение ВС РФ, указал Матвийчук.

"Эти 12 бригад будут до тех пор, пока не встретятся с нашими войсками. Встретятся — перестанут существовать", — предупредил эксперт.

Руководство киевского режима занимается активным пиаром своего контрнаступления сразу по двум причинам, считает полковник. Первая — доказать украинцам, что власти делают всё для "уничтожения" противника. Вторая — показать Западу необходимость в поставках вооружений.

"Вы даёте нам оружие — мы воюем, сейчас с оружием плохо — мы не воюем, так что давайте, и мы будем воевать". Это чистейшей воды пропаганда, вымогательство. Украина выкручивает руки Западу", — заключил Матвийчук.

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План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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