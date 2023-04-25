Экс-президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сказал, что Москва способна использовать ядерное оружие.
"Ты должен быть готов в определённой ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить", — отметил политик во время марафона "Знание".
Вместе с этим чиновник подчеркнул, что потенциальным врагам не стоит недооценивать этот факт. В мире увеличивается риск начала ядерного столкновения, добавил зампред СБ.
Ранее Медведев счёл ядерное оружие РФ скрепой, которая собирает государство.
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