Медведев предупредил, что у России "не дрогнет рука" применить ядерное оружие

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-президент РФ, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сказал, что Москва способна использовать ядерное оружие.

"Ты должен быть готов в определённой ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить", — отметил политик во время марафона "Знание".

Вместе с этим чиновник подчеркнул, что потенциальным врагам не стоит недооценивать этот факт. В мире увеличивается риск начала ядерного столкновения, добавил зампред СБ.

Ранее Медведев счёл ядерное оружие РФ скрепой, которая собирает государство.

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