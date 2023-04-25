Экс-президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал свой комментарий по поводу решения 80-летнего Джозефа Байдена баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году.
Действующий глава США объявил о своем решении сегодня, 25 апреля.
"Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий", — как всегда остроумно подметил Дмитрий Медведев.
Ранее замглавы Совбеза России рассказал, что "выродки" собираются создать в РФ Соединённые Штаты Сибири.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Многие артисты в РФ выступили против СВО и столкнулись с отменой концертов.