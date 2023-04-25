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Эксперт о причинах снижения оборонных расходов РФ: "Мы никому не угрожаем, ни на кого не нападаем"

Силовые структуры

На фоне стремительно растущих расходов на оборону Европы и США Россия показывает рекордно низкие за последние восемь лет показатели расходов на военные нужды. С чем это связано, рассказал эксперт Юрий Самонкин.

Эксперт о причинах снижения оборонных расходов РФ: "Мы никому не угрожаем, ни на кого не нападаем"

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин объяснил, что государства, увеличившие расходы на оборону, сделали это в ущерб социальных нужд населения.

Ранее Дмитрий Медведев рассказала, что ядерное оружие России является скрепой.

Самонкин отметил, что РФ верна иной концепции военной доктрины. В России, по его словам, делают ставку на поддержку населения с помощью пособий и выделения средств нуждающимся категориям граждан.

"Мы никому не угрожаем, ни на кого не нападаем, всё носит сугубо оборонительный характер. Мы не приближаемся к границам Еврозоны и США, наоборот, НАТО к нам приближается", — цитирует слова эксперта Телеканал "360".

Самонкин объяснил, что благодаря наличию у России ядерного оружия Запад не расценивает нашу страну как слабого противника.

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Расходы на национальную оборону России
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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