На фоне стремительно растущих расходов на оборону Европы и США Россия показывает рекордно низкие за последние восемь лет показатели расходов на военные нужды. С чем это связано, рассказал эксперт Юрий Самонкин.
Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин объяснил, что государства, увеличившие расходы на оборону, сделали это в ущерб социальных нужд населения.
Ранее Дмитрий Медведев рассказала, что ядерное оружие России является скрепой.
Самонкин отметил, что РФ верна иной концепции военной доктрины. В России, по его словам, делают ставку на поддержку населения с помощью пособий и выделения средств нуждающимся категориям граждан.
"Мы никому не угрожаем, ни на кого не нападаем, всё носит сугубо оборонительный характер. Мы не приближаемся к границам Еврозоны и США, наоборот, НАТО к нам приближается", — цитирует слова эксперта Телеканал "360".
Самонкин объяснил, что благодаря наличию у России ядерного оружия Запад не расценивает нашу страну как слабого противника.
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