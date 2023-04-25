В Орске у молодого человека украли миллион рублей во время отдыха в сауне

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В пресс-службе МВД города Орска сообщили о краже миллиона рублей у местного жителя. Правоохранители отметили, что подозреваемый задержан и ждёт допроса.

Сообщается, что молодой человек принёс миллион рублей с собой в сауну, где отдыхал со своими друзьями. Однако миллионеру пришлось отлучиться с вечеринки на пару часов, а по приезду, он не обнаружил сбережения и своих товарищей. После случившегося молодой человек обратился в полицию и написал заявление. Об этом сообщает 56orb.ru.

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