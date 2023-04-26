РИА Новости: Т-90М "Прорыв" выжег приблизившийся к позициям РФ танк ВСУ

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Т-90М "Прорыв" уничтожил приблизившийся к позициям РФ танк ВСУ. Украинский танк пытался прорваться к российским опорным пунктам в Донбассе, сообщил командир танковой роты с позывным "Большой".

По словам российского бойца, украинская техника была замечена вблизи "опорняков" ВС РФ.

"Поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам", — сообщил собеседник РИА Новости.

По его словам, произвели три выстрела. Попали в двигатель, и украинская машина догорела "сама собой".

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