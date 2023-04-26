"Днепр" на Херсонском направлении уничтожил 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе населённого пункта Днепропетровское российские бойцы уничтожили 15 украинских боевиков диверсионно-разведывательной группы, до 30 солдат и склад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулёв.

По его словам, на херсонском направлении удалось ослабить противника.

"Высокоточным ударом уничтожено 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению", — цитирует Рулёва РИА Новости.

Кроме того, российским бойцам удалось уничтожить опорный пункт ВСУ, а также:

до 30 украинских военных,

контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36,

кочующий миномёт,

САУ "Гвоздика",

склад с имуществом ВСУ.

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