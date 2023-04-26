В районе населённого пункта Днепропетровское российские бойцы уничтожили 15 украинских боевиков диверсионно-разведывательной группы, до 30 солдат и склад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Рулёв.
По его словам, на херсонском направлении удалось ослабить противника.
"Высокоточным ударом уничтожено 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению", — цитирует Рулёва РИА Новости.
Кроме того, российским бойцам удалось уничтожить опорный пункт ВСУ, а также:
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