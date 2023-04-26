В Пентагоне выдохнули после ухода телеведущего Карлсона с Fox News

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Пентагоне приветствуют уход известного телеведущего Такера Карлсона из Fox News, пишут американские СМИ со ссылкой на неназванного источника в военном ведомстве.

"Скатертью дорога", — именно так прокомментировал уход Карлсона с республиканского телевидения один из источников газеты Politico.

Напомним, Карлсон получил широкую известность после неоднократной критике в эфире президента Джо Байдена и американской администрации в целом. После расторжения контракта с Fox News предложение о работе ему направила команда российского информационного проекта "Соловьев.Live".