В Пентагоне приветствуют уход известного телеведущего Такера Карлсона из Fox News, пишут американские СМИ со ссылкой на неназванного источника в военном ведомстве.
"Скатертью дорога", — именно так прокомментировал уход Карлсона с республиканского телевидения один из источников газеты Politico.
Напомним, Карлсон получил широкую известность после неоднократной критике в эфире президента Джо Байдена и американской администрации в целом. После расторжения контракта с Fox News предложение о работе ему направила команда российского информационного проекта "Соловьев.Live".
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