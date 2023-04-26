Марочко: техника, переданная Украине странами НАТО, не справляется с непогодой в зоне СВО

Украинская армия испытывает проблемы с эвакуацией раненых, ведь техника, поставленная Киеву странами НАТО для этих целей, не справляется с плохими погодными условиями.

По словам подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко, военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали обращаться к советским тягачам для того, чтобы забирать травмированных солдат с поля боя.

"В связи с большой нехваткой спецтехники, а также плохой проходимостью западных образцов бронетранспортёров украинские боевики начали изыскивать возможность приобретения советских многоцелевых транспортёров-тягачей", — отметил он в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что офицеры ВСУ требуют предоставить им тягачи хотя бы до высыхания почвы. Без них медицинскому персоналу вряд ли удастся доставить в больницы всех раненых солдат, резюмировал Марочко.

Ранее подполковник заявил, что Киев приказал главам военно-гражданских администраций (ВГА) проводить работу по дискредитации России среди украинцев.

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