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Депутат ГД Ивлев ответил пословицей на угрозу Киева уничтожить всё находящееся в Крыму

1:07
Силовые структуры

Советнику главы Офиса украинского президента Михаилу Подоляку, выступающему с "фашистскими заявлениями", уготовлено место на скамье подсудимых. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, комментируя высказывание политика о праве Киева уничтожать любые объекты в Крыму.

Депутат ГД Ивлев ответил пословицей на угрозу Киева уничтожить всё находящееся в Крыму

По словам парламентария, Подоляк пройдёт такой же путь, как и его "старший коллега" Йозеф Геббельс. Он посоветовал ему готовиться к суду и изучать протоколы Нюрнбергского процесса.

"Подоляку ответил бы старинной русской пословицей: "Бодливой корове Бог рога не даёт", — подчеркнул Ивлев в беседе с РИА Новости.

Депутат также обратил внимание на готовность ВС России защищать Крымский полуостров, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. "Возмездие неотвратимо" в случае ударов ВСУ по этим территориям, резюмировал собеседник агентства.

Ранее Подоляк сообщил, что международные нормы позволяют Киеву "уничтожать всё" в Крыму и регионах, которые недавно вошли в состав РФ.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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