Официальные представители Минобороны РФ заявили, что белорусские военные на российском полигоне завершили обучение по содержанию и использованию тактических ядерных боеприпасов к ракетному комплексу "Искандер-М".
"На одном из полигонов Южного военного округа с третьего апреля проходили обучение расчёты отдельного ракетного дивизиона", — напомнили в ведомстве.
По его данным, солдаты учились подготавливать комплекс к эксплуатации, развёртывать его и осуществлять учебно-боевые пуски. В министерстве отметили старательность и высокие результаты белорусских военных.
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