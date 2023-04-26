Белорусские военные в России прошли обучение применению ядерных боеприпасов ОТРК "Искандер-М"

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что белорусские военные на российском полигоне завершили обучение по содержанию и использованию тактических ядерных боеприпасов к ракетному комплексу "Искандер-М".

"На одном из полигонов Южного военного округа с третьего апреля проходили обучение расчёты отдельного ракетного дивизиона", — напомнили в ведомстве.

По его данным, солдаты учились подготавливать комплекс к эксплуатации, развёртывать его и осуществлять учебно-боевые пуски. В министерстве отметили старательность и высокие результаты белорусских военных.

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