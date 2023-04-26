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Адвокат Наумов: нападение Украины на российский Крым приравнивается к объявлению войны

1:17
Силовые структуры

Международные нормы не позволяют Киеву наносить удары по Крымскому полуострову, ведь это суверенная российская территория, сообщил адвокат Виктор Наумов, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление советника главы Офиса украинского президента Михаила Подоляка о праве ВСУ "уничтожать всё" в Крыму.

Адвокат Наумов: нападение Украины на российский Крым приравнивается к объявлению войны

По словам эксперта, больное воображение украинских государственных деятелей всегда говорит о том, чего они хотят.

"Нападение на суверенную территорию РФ приравнивается к объявлению войны. Все высказывания Подоляка адресованы его хозяевам. Он вообще неправильно подобрал глагол "уничтожать". Нельзя нападать на суверенное государство, если не хочешь войны. Это всё равно, что нападение на Московскую область, разницы нет никакой", — сказал Наумов.

Как пояснил специалист, у Вооружённых сил Украины (ВСУ) нет оснований для ведения боевых действий против гражданского населения.

Ранее Подоляк заявил, что Киев юридически имеет право уничтожать всё находящееся в Крыму, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. При этом он исключил возможность ракетного удара по Москве.

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Военспец предсказал исход наступления Украины
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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