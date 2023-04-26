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Пригожин рассказал о ходе уголовного дела по факту дискредитирующего ЧВК "Вагнер" видео на Gulagu.net

2:11
Силовые структуры » Министерство обороны

Уголовное дело в отношении оболгавшего целую группу лиц Улдарова Азамата по статье 280 — дискредитация армии и добровольческих формирований во время боевых действий — не было возбуждено. Об этом и о подробностях ситуации с дискредитирующим ЧВК "Вагнер" видео на Gulagu.net рассказал основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

Пригожин рассказал о ходе уголовного дела по факту дискредитирующего ЧВК "Вагнер" видео на Gulagu.net

По его словам, на основе ложных показаний экс-заключенных Савичева и Улдарова, которые действительно служили в "оркестре", на Украине было возбуждено уголовное дело. Сегодня там хотят признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией и обвинить в нарушении гуманитарных норм.

Пригожин отметил — правоохранители определили местоположение бывших заключенных. В итоге Уладрова задержали, однако уголовное дело было возбуждено вовсе не по 280 статье, которая предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет за дискредитацию армии, а по 132 — совершение насильственных действий в отношении другого человека.

"И мы все помним, как девочку Москалеву, отправляли в детдом, папу сажали за то, что она нарисовала картиночку, а эти два гражданина прямо оболгали большую группу лиц, несколько десятков тысяч человек, обвинили их в различных преступлениях, и дело по 280 статье не возбудили, а возбудили по 132", — добавил Пригожин.

Основатель ЧВК "Вагнер" объяснил — иноагент Владимир Осечкин, чтобы шантажировать бывших заключенных, выложил видео, где над Улдаровым совершаются насильственные действия. Чтобы подобный прецедент не повторился — экс-заключенного взяли под государственную защиту.

"Вот сегодняшний результат. Как это называется — мне трудно сказать. Вот я вам все рассказал, а вы делайте выводы сами. Какой вывод я лично сделаю. Для меня вывод очень простой: Сергей Владимирович Шнуров песня "Полный трындец", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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