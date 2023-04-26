Генерал Гурулёв призвал ВС РФ начать наступление, а не ждать контрудара ВСУ

Российская армия готова отразить контрнаступление ВСУ, поскольку разведка уже обнаружила места дислокации формирований противника. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Он подчеркнул, что на вооружении ВС РФ есть достаточное количество авиации и тяжёлой артиллерии, при помощи чего можно нанести комплексное огневое поражение. Поэтому не нужно ждать контрудара ВСУ, так как победы можно добиться только активным наступлением, указал генерал.

"Нам надо сегодня готовить ударные группировки, понимать предельно все цели и задачи. Никакой обороной победы мы не достигнем", — заявил Гурулёв в эфире телеканала "Россия 1".

Генерал призвал наносить рассекающие и охватывающие удары, окружать формирования противника и уничтожать их.

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