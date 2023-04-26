Украинский генерал Наев пожаловался на тактику ВС России в воздухе

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий Объединёнными силами Украины Сергей Наев заявил, что армия не способна поражать истребители противника, так как они атакуют цели и при этом не оказываются в зоне действия систем противовоздушной обороны страны.

"Бомбардировщиков прикрывают истребители типа Су-30 и Су-35", — подчеркнул генерал-лейтенант, слова которого приводит "Страна".

Из-за бортового вооружения российские военные находят самолёты-перехватчики ВСУ и ликвидируют технику Киева, сказал Наев. Он отметил, что украинские ракеты класса "воздух-воздух" не могут наносить удары на таком большом расстоянии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.