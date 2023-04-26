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Арестович позавидовал военному успеху Азербайджана: "Блестящий уровень игры в долгую"

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Силовые структуры

Алексей Арестович поздравил Азербайджан с взятием под контроль Лачинского коридора.

Арестович позавидовал военному успеху Азербайджана: "Блестящий уровень игры в долгую"

Украинский военный аналитик напомнил, что предсказывал подобное развитие событий два с половиной года назад, когда, по его словам, азербайджанцы жаловались на то, что "недовоевали, недополучили". Он заверял граждан Азербайджана в том, что "всё ваше будет".

"Сегодня азербайджанское руководство снова демонстрирует блестящий уровень игры в долгую. Можно только позавидовать", — отметил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Ранее Алексей Арестович отчитал Петра Порошенко за нападки на Владимира Зеленского.

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Наблюдатели НАТО в Карабахе. Назревает что-то крупное?
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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