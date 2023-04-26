Арестович позавидовал военному успеху Азербайджана: "Блестящий уровень игры в долгую"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович поздравил Азербайджан с взятием под контроль Лачинского коридора.

Украинский военный аналитик напомнил, что предсказывал подобное развитие событий два с половиной года назад, когда, по его словам, азербайджанцы жаловались на то, что "недовоевали, недополучили". Он заверял граждан Азербайджана в том, что "всё ваше будет".

"Сегодня азербайджанское руководство снова демонстрирует блестящий уровень игры в долгую. Можно только позавидовать", — отметил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Ранее Алексей Арестович отчитал Петра Порошенко за нападки на Владимира Зеленского.

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