Алексей Арестович поздравил Азербайджан с взятием под контроль Лачинского коридора.
Украинский военный аналитик напомнил, что предсказывал подобное развитие событий два с половиной года назад, когда, по его словам, азербайджанцы жаловались на то, что "недовоевали, недополучили". Он заверял граждан Азербайджана в том, что "всё ваше будет".
"Сегодня азербайджанское руководство снова демонстрирует блестящий уровень игры в долгую. Можно только позавидовать", — отметил бывший помощник офиса Владимира Зеленского.
Ранее Алексей Арестович отчитал Петра Порошенко за нападки на Владимира Зеленского.
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