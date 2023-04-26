МК: Матвийчук оценил возможности ВС Украины по захвату городов на территории РФ

Ранее сообщалось, что группировка "Азов"* якобы готовится к захвату малых городов на территории России, чтобы использовать их в качестве рычага для возвращения земель. Военный эксперт и бывший разведчик Анатолий Матвийчук предупредил американских журналистов не относиться к этой информации легкомысленно и рассказал, в каких масштабах противник может осуществить атаки.

Он подчеркнул, что у ВСУ не получится захватить большие города России, однако они могут атаковать приграничные деревни.

"Чтобы захватить полноценный город, нужно иметь в избытке личный состав, несколько тысяч человек. Тем более на границе сейчас сконцентрированы наши силы: Росгвардия, пограничники. Но при этом я не исключаю повторения событий, которые не так давно произошли на Брянщине — террористического рейда с пересечением границы", — сказал эксперт.

Имея идеологические и финансовые ресурсы, "Азов"* способен захватить маленькие деревушки, где находятся всего три-четыре дома, и объявить их городами. С помощью пропагандистских методов противнику может потребоваться всего два-три часа, чтобы достичь своих целей.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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