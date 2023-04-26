МК: Фатигаров назвал форсирование Днепра и атаку на Брянскую область сценариями наступления ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Василий Фатигаров в интервью для газеты "МК" высказал свою точку зрения относительно возможного форсирования Днепра украинской армией, о котором сообщило немецкое издание.

Он проинформировал, что командование Киева получило предложение от США восстановить Антоновский мост за 8-12 часов. Говорилось и о применении понтонных переправ.

"Если говорить про наведение понтонных переправ, то это абсолютная глупость. В мире просто не существует средств, которые позволили бы навести понтонную переправу в южной части Днепра, учитывая его течение и ширину", — сказал эксперт.

Фатигаров также предупредил, что Вооружённые силы Украины могут продолжать попытки проводить разведку боем, но есть риск, что противник проникнет в несколько районов Белгородской или Брянской областей.

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