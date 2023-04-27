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Генерал Каволи: США обсудили с Украиной внезапное контрнаступления ВСУ. Но есть слабости

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Силовые структуры

Администрация США обсуждала с Украиной возможность внезапного и стремительного контрнаступления ВСУ, заявил главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

Генерал Каволи: США обсудили с Украиной внезапное контрнаступления ВСУ. Но есть слабости

По его мнению, украинские националисты заняли "очень выгодные" позиции для наступления, однако у ВСУ есть и слабости.

"Украинцы занимают очень выгодную позицию. Но у них есть определённые слабости. Что касается внезапности и тому подобных вещей, разумеется, мы работали над этим с ними. И, разумеется, наступление не будет внезапным, если мы проговорим это вслух", — заявил Каволи на слушаниях в конгрессе.

Однако генерал уточнил, что вслух, естественно, о "внезапности" никто говорить не будет.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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