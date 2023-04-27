Генерал Каволи: США обсудили с Украиной внезапное контрнаступления ВСУ. Но есть слабости

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Администрация США обсуждала с Украиной возможность внезапного и стремительного контрнаступления ВСУ, заявил главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

По его мнению, украинские националисты заняли "очень выгодные" позиции для наступления, однако у ВСУ есть и слабости.

"Украинцы занимают очень выгодную позицию. Но у них есть определённые слабости. Что касается внезапности и тому подобных вещей, разумеется, мы работали над этим с ними. И, разумеется, наступление не будет внезапным, если мы проговорим это вслух", — заявил Каволи на слушаниях в конгрессе.

Однако генерал уточнил, что вслух, естественно, о "внезапности" никто говорить не будет.

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