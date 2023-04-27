Рогов: ВСУ ускорили переброску войск под Орехов на Запорожье

Украинские националисты спешно перебрасывают силы в Запорожском направлении под Орехов и значительно ускорились в ротации, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, фиксируется военная техника, личный состав и внушительное количество боеприпасов.

"Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее — в сторону фронта (район г. Орехов)", — сообщил Рогов.

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" уже отмечал переброску ВСУ, однако с наступлением темноты, украинцы значительно ускорились.

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