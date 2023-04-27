Американские власти запросили у суда Бостона оставить под стражей военнослужащего ВВС США Джека Тейшейру, обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона.
По данным американских СМИ, он возглавляет группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, через которую, предположительно, были опубликованы секретные материалы. Соответствующее ходатайство было опубликовано в электронной базе суда, передает ТАСС.
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