Власти США попросили оставить под стражей обвиняемого в утечках секретов Пентагона

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские власти запросили у суда Бостона оставить под стражей военнослужащего ВВС США Джека Тейшейру, обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона.

По данным американских СМИ, он возглавляет группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, через которую, предположительно, были опубликованы секретные материалы. Соответствующее ходатайство было опубликовано в электронной базе суда, передает ТАСС.