Баранец: ракетоносцы Ту-160 над Баренцевом и Норвежским морями — очередное напоминание для НАТО

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пролёт российских ракетоносцев Ту-160 над нейтральной территорией Баренцева и Норвежского морей — очередной сигнал странам Североатлантического альянса, заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

По его словам, мощная российская техника должна напомнить странам НАТО о том, что Россия всегда готова ответить на выпады.

"Российские самолёты не вторглись в воздушное пространство других стран, не отрабатывали задачи по прицеливанию ядерного оружия, как это делают американцы у берегов Крыма. Мы просто лишний раз напомнили: если НАТО на нас полезет, нам есть чем ответить", — пояснил Баранец "ПолитРоссии".

Ранее два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили плановый учебный пролёт над нейтральной территорией морей. Он длился более 14 часов.

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