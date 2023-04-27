RMF FM: в Польше нашли обломки ракеты "воздух-земля" с надписями на русском языке

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обломки ракеты "воздух-земля" обнаружили в Польше обнаружили. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

По данным издания, на обломках якобы есть надписи на русском языке. Боеголовки не нашли, её поиском сейчас занимаются военные, место осматривают эксперты.

Ситуация не угрожает безопасности местных жителей, заявили в Минобороны Польши.

Отметим, пока никаких официальных комментариев с российской стороны по этому поводу не было.

Ранее польский обозреватель предположил, что Польше нужно много ядерного оружия, чтобы противостоять "угрозе" со стороны России.

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