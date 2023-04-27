Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: РФ организовала странам Запада "жёсткое приземление"
Встретивший новую любовь Филипп Киркоров строит скромный дом
Зоопсихологи обнаружили, что кобыл больше привлекают жеребцы с густыми гривами
Приближаться медленно и плавно: как правильно переезжать "лежачих полицейских"
Адвокат Добровинский: Блиновская "закопала" себя ещё глубже, пытаясь сбежать из России
Ходаковский рассказал о худшем сценарии наступления ВСУ: бояться нужно последствий
Эдуард Басурин: опыт ошибок заставил ВС РФ пересмотреть подход к проведению СВО
Shot: Елена Блиновская хотела сбежать из России по методу Ксении Собчак
Опубликовано видео задержания "королевы марафонов" Елены Блиновской

Глава МО Украины Резников подтвердил, что у Киева заканчиваются ракеты для систем ПВО

Силовые структуры

Глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Киев израсходовал практически все ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Глава МО Украины Резников подтвердил, что у Киева заканчиваются ракеты для систем ПВО

По его словам, речь идёт о снарядах, которые были произведены ещё в период СССР. Он считает, что их следует заменить современными западными образцами.

"У нас есть система советская, к которой истощаются запасы ракет", — отметил Резников в беседе с агентством РБК-Украина.

Министр призвал Запад предоставить Киеву новые средства ПВО, а также продолжить поставки запчастей и боеприпасов для нужд украинской армии.

Он считает, что западные специалисты должны обслуживать и ремонтировать всю переданную Украине технику — от снайперских винтовок до реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и танков.

Ранее журналисты Military Watch Magazine предрекли полное подавление средств ПВО Украины к 23 мая.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Под Артёмовском ВСУ несут страшные потери: опубликована переписка военного ВСУ

ВСУ несут большие потери под Артёмовском.

Опубликован скриншот переписки военнослужащего ВС Украины о потерях под Артёмовском
Баранец допустил вторую волну мобилизации в РФ из-за вмешательства НАТО в ход СВО
НАТО вынуждает Россию: эксперт оценил вероятность второй волны мобилизации
"Ей непросто": Пугачёва покидает Израиль из-за больного сердца
Обоянь в обмен на Мариуполь — ВСУ собираются менять российские города на украинские
Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
Каша на молоке по утрам опасна для здоровья: гастроэнтеролог назвала причину
Эрдоган, возможно, отравлен, и Зеленский об этом знает
"Подрезать крылья" России. Швеция может передать Киеву "Грифоны"
"Подрезать крылья" России. Швеция может передать Киеву "Грифоны"
Последние материалы
Shot: Елена Блиновская хотела сбежать из России по методу Ксении Собчак
Военкор Сладков: солдаты ВСУ "ослепли на один глаз" под Угледаром
Основатели "Царьграда" намерены "стереть ухмылку с лиц глобалистов"
Смена корма вашей кошки всегда чревата тем, что питомец не станет его есть
В Сети высмеяли украинского президента Зеленского, заявившего о связях с Китаем
Врач Неронов предупредил граждан РФ об угрозе заражения инфекциями во время путешествий
В Подмосковье прошел финал всероссийской олимпиады для школьников по литературе
Врио главы ДНР Пушилин выступил против переговоров с Украиной
Директор Ингеборги Дапкунайте сообщила о том, что актриса окончательно разорвала все связи с Россией
Владельцев электросамокатов заставят получать номера под угрозой штрафа в 5 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников