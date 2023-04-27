Глава МО Украины Резников подтвердил, что у Киева заканчиваются ракеты для систем ПВО

Глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Киев израсходовал практически все ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, речь идёт о снарядах, которые были произведены ещё в период СССР. Он считает, что их следует заменить современными западными образцами.

"У нас есть система советская, к которой истощаются запасы ракет", — отметил Резников в беседе с агентством РБК-Украина.

Министр призвал Запад предоставить Киеву новые средства ПВО, а также продолжить поставки запчастей и боеприпасов для нужд украинской армии.

Он считает, что западные специалисты должны обслуживать и ремонтировать всю переданную Украине технику — от снайперских винтовок до реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и танков.

Ранее журналисты Military Watch Magazine предрекли полное подавление средств ПВО Украины к 23 мая.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.