Военный историк Юрий Кнутов допустил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытаются захватить российские города ради шантажа во время контрнаступления.
По его словам, Россия должна усилить приграничный контроль в Белгородской, Курской и Брянской областях. Он отметил, что в эти регионы следует направить силы, способные остановить не только захват городов, но и мелкие диверсии.
"Естественно, они могут попытаться осуществить захват, поэтому нам обязательно нужно быть готовыми к этому", — подчеркнул Кнутов в интервью Телеканалу "360".
Историк также сравнил возможное вторжение ВСУ в российские регионы с международным терроризмом. Эксперт не исключил, что Киев планирует принудить Россию к обмену территориями или гражданским населением.
Ранее представитель одного из украинских добровольческих батальонов Богдан Кротевич заявил о новой тактике киевского режима, предусматривающей захваты небольших городов РФ для дальнейшего обмена на украинские.
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