Военный историк Кнутов: ВСУ могут попытаться захватить города России для шантажа

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный историк Юрий Кнутов допустил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) попытаются захватить российские города ради шантажа во время контрнаступления.

По его словам, Россия должна усилить приграничный контроль в Белгородской, Курской и Брянской областях. Он отметил, что в эти регионы следует направить силы, способные остановить не только захват городов, но и мелкие диверсии.

"Естественно, они могут попытаться осуществить захват, поэтому нам обязательно нужно быть готовыми к этому", — подчеркнул Кнутов в интервью Телеканалу "360".

Историк также сравнил возможное вторжение ВСУ в российские регионы с международным терроризмом. Эксперт не исключил, что Киев планирует принудить Россию к обмену территориями или гражданским населением.

Ранее представитель одного из украинских добровольческих батальонов Богдан Кротевич заявил о новой тактике киевского режима, предусматривающей захваты небольших городов РФ для дальнейшего обмена на украинские.

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