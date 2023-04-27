Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что западные страны отвечают не только за тактическое, но и за полноценное военное планирование на Украине.
"Они открыто заявляют, что сделают всё возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время наступление ВСУ состоялось", — добавила дипломат во время брифинга.
Вместе с этим представитель внешнеполитического ведомства РФ подчеркнула, что таким образом Запад доказывает своё участие в вооружённом столкновении Москвы и Киева.
Ранее Захарова призвала Китай не забывать о "чудовищном лицемерии" украинского режима.
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