Захарова: Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что западные страны отвечают не только за тактическое, но и за полноценное военное планирование на Украине.

"Они открыто заявляют, что сделают всё возможное, чтобы анонсированное в ближайшее время наступление ВСУ состоялось", — добавила дипломат во время брифинга.

Вместе с этим представитель внешнеполитического ведомства РФ подчеркнула, что таким образом Запад доказывает своё участие в вооружённом столкновении Москвы и Киева.

Ранее Захарова призвала Китай не забывать о "чудовищном лицемерии" украинского режима.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.