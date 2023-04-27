Пушилин: ВС РФ готовы к украинскому контрнаступлению

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ готовы ответить на контрнаступление Киева. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Политик уточнил, что российская сторона предпринимает всё от неё зависящее для того, чтобы сорвать наступательные планы противника.

"Рано или поздно украинский режим заставят пойти в это контрнаступление. Могу сказать, что наши ребята, министерство обороны (РФ) к этому готовы. Принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось", — сказал Пушилин на прямой линии с жителями ДНР.

Ранее общественно-политический деятель, бывший советник генсека ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг торопит Киев с контрнаступлением, однако пока это проблематично, ведь проходимость западной техники на Украине страдает из-за погодных условий, она не может передвигаться в грязи.

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