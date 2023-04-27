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Пушилин: ВС РФ готовы к украинскому контрнаступлению

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Силовые структуры

ВС РФ готовы ответить на контрнаступление Киева. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: ВС РФ готовы к украинскому контрнаступлению

Политик уточнил, что российская сторона предпринимает всё от неё зависящее для того, чтобы сорвать наступательные планы противника.

"Рано или поздно украинский режим заставят пойти в это контрнаступление. Могу сказать, что наши ребята, министерство обороны (РФ) к этому готовы. Принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось", — сказал Пушилин на прямой линии с жителями ДНР.

Ранее общественно-политический деятель, бывший советник генсека ООН, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг торопит Киев с контрнаступлением, однако пока это проблематично, ведь проходимость западной техники на Украине страдает из-за погодных условий, она не может передвигаться в грязи.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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