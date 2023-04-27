Украине не стоит ожидать от весеннего контрнаступления ВСУ слишком многого. Об этом напомнил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
"Поэтому мы согласовываем с Генштабом и Анна Маляр (замминистра обороны Украины) потом говорит: "Ребята, не завышайте собственные ожидания, чтоб потом не было разочарования. Потом расстроитесь", — сказал Резников в ходе интервью РБК-Украине.
Министр подчеркнул, что западные СМИ слишком сильно разогрели свою аудиторию, которая теперь полна больших ожиданий и верит в безоговорочный успех наступательных действий украинской армии.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ и Минобороны страны готовы к вероятному наступлению Киева, но при этом прикладывают максимум усилий для того, чтобы оно не состоялось. Пушилин подчеркнул, что несмотря на возможности и желания Киева, Запад заставит его пойти в контрнаступление, аргументируя это тем, что военная помощь была оказана Украине в полном объёме.
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ВСУ несут большие потери под Артёмовском.