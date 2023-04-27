Резников призвал не возлагать больших надежд на контрнаступление ВСУ

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украине не стоит ожидать от весеннего контрнаступления ВСУ слишком многого. Об этом напомнил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

"Поэтому мы согласовываем с Генштабом и Анна Маляр (замминистра обороны Украины) потом говорит: "Ребята, не завышайте собственные ожидания, чтоб потом не было разочарования. Потом расстроитесь", — сказал Резников в ходе интервью РБК-Украине.

Министр подчеркнул, что западные СМИ слишком сильно разогрели свою аудиторию, которая теперь полна больших ожиданий и верит в безоговорочный успех наступательных действий украинской армии.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ и Минобороны страны готовы к вероятному наступлению Киева, но при этом прикладывают максимум усилий для того, чтобы оно не состоялось. Пушилин подчеркнул, что несмотря на возможности и желания Киева, Запад заставит его пойти в контрнаступление, аргументируя это тем, что военная помощь была оказана Украине в полном объёме.

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