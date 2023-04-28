Выживший житель Артёмовска: в городе полно британских наёмников ВСУ

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В артёмовском гарнизоне ВСУ большое количество наёмников из Великобритании, рассказал житель города Владимир Кузнецов после эвакуации.

"Были англичане. Возле церкви выдавали гуманитарку, они там постоянно ошивались", — пояснил мужчина в интервью РИА новости.

Он добавил, что принадлежность военнослужащих к британской армии выдавали нашивки и английская речь.

Ранее тот факт, что англоязычные наёмники составляют существенную часть подразделений ВСУ в Артёмовске, подтверждали американские СМИ. По словам журналистов из США, местные жители относятся к иностранцам настороженно.

Накануне немецким корреспондентам удалось выяснить, что упавший в Подмосковье беспилотник был попыткой покушения на президента России.

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