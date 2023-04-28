ВС РФ ракетным ударом уничтожили две использовавшиеся ВСУ нефтебазы в Днепропетровске

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетный удар российской армии уничтожил две нефтебазы, расположенные на территории Днепропетровской области.

Как отмечают военкоры, эти базы использовались боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам репортёра Андрея Руденко, военнослужащие РФ осуществили атаку ночью.

"В ходе ночного ракетного удара по Украине в Днепропетровске уничтожены две нефтебазы", — написал военный корреспондент в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Днепре, Киевской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Жителям Киева порекомендовали спуститься в укрытия.

Кроме того, по информации "Русской Весны", российские самолёты Ту-22 и Ту-95 нанесли массированные удары по территории Украины.

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