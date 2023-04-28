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ВС РФ ракетным ударом уничтожили две использовавшиеся ВСУ нефтебазы в Днепропетровске

0:54
Силовые структуры

Ракетный удар российской армии уничтожил две нефтебазы, расположенные на территории Днепропетровской области.

ВС РФ ракетным ударом уничтожили две использовавшиеся ВСУ нефтебазы в Днепропетровске

Как отмечают военкоры, эти базы использовались боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам репортёра Андрея Руденко, военнослужащие РФ осуществили атаку ночью.

"В ходе ночного ракетного удара по Украине в Днепропетровске уничтожены две нефтебазы", — написал военный корреспондент в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Днепре, Киевской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Жителям Киева порекомендовали спуститься в укрытия.

Кроме того, по информации "Русской Весны", российские самолёты Ту-22 и Ту-95 нанесли массированные удары по территории Украины.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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