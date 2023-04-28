Украинские войска продолжают обстреливать Каховскую ГЭС

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что Каховская ГЭС до сих пор остается ключевой мишенью для обстрела со стороны украинских войск.

"Когда осуществляют удары по береговой прифронтовой линии, конечно, ГЭС постоянно находится под обстрелом"

В ходе обстрела, как уточняет Леонтьев, гидроэлектростанция понесла урон - нанесены серьезные повреждения. Однако критических разрушений нет.

Ранее Владимир Рогов, руководитель движения "Мы вместе с Россией", предположил, что вероятность форсирования Каховского водохранилища "выше среднего".