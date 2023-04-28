Гагин усомнился, что контрнаступление ВСУ будет со дня на день

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начало контрнаступления Киева, вероятно, будет отложено из-за дождливой погоды и распутицы. Об этом заявил врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Совершенно не факт, что контрнаступление будет со дня на день. Дело в том, что сейчас распутица не даст перемещать значительные воинские формирования", — сказал Гагин в эфире Первого канала.

Чиновник добавил, что земля на Украине сейчас настолько раскисшая, что техника перемещаться по ней просто не в состоянии. Передвижение же по асфальтированным дорогам также проблематично, так как все они контролируются артиллерией и с воздуха.

По этой самой причине линия соприкосновения не меняется на протяжении последних нескольких месяцев, и обе стороны ограничиваются только оппозиционными боями.

"Ни одна из сторон не может качественно передвигаться по фронту", — подчеркнул Гагин.

Также советник Пушилина добавил, что Киев может начать не в одном направлении. Это, по его мнению, может случиться в ДНР или Запорожье.

"Есть вариант попытки разрезать линию фронта, проникнуть в районе Запорожской области либо Донецка", — добавил Гагин.

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