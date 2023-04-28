ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Киевском районе Донецка

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии нанесли массированный удар по Донецку. Одна из ракет попала в пассажирский автобус на улице Университетская. По словам очевидцев, выживших нет, сообщает WarGonzo. Telegram-канал SHOT отмечает, что среди семи погибших был один ребёнок.

"Мрази укроповские. Какие вы ВСУ? Вы твари, которые уничтожают мирное население", — говорит очевидец.

Врио ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что украинские боевики нанесли удары по больнице, парку, жилым домам.