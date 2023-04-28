Боевики украинской армии нанесли массированный удар по Донецку. Одна из ракет попала в пассажирский автобус на улице Университетская. По словам очевидцев, выживших нет, сообщает WarGonzo. Telegram-канал SHOT отмечает, что среди семи погибших был один ребёнок.
"Мрази укроповские. Какие вы ВСУ? Вы твари, которые уничтожают мирное население", — говорит очевидец.
Врио ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что украинские боевики нанесли удары по больнице, парку, жилым домам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.