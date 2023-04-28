Российская авиация нанесла массированный ракетный удар по резервам украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Пункты временной дислокации подразделений противника ликвидированы. В результате удара заблокировано выдвижение резервов ВСУ в зону боевых действий, отметили в военном ведомстве.
"Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено", — сказали в Минобороны.
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