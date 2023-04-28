The Washington Post: переданные Украине истребители МиГ-29 уступают российским самолётам

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские журналисты заявили, что военные самолёты МиГ-29, которые ВСУ получили от Польши и Словакии, не могут противостоять авиации РФ.

Как отметили в The Washington Post, у российских самолётов есть более новые радиолокационные и ракетные системы. Дополнительные поставки истребителей ВСУ не отменят превосходство РФ в воздухе, предупредили в СМИ.

По его данным, устаревшая авиация — одна из причин, по которой украинская армия не начинает контрнаступление. Пилоты не способны атаковать дальние объекты из-за особенностей работы радиолокаторов МиГ-29, сообщил представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

"Нам нужны современные поколения самолётов", — подчеркнул он.

Президент США Джо Байден в свою очередь сказал, что сейчас Киеву не требуются истребители F-16, напомнили в издании.

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