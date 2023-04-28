Путин подписал закон о пожизненном заключении за государственную измену

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Уголовный кодекс РФ вносятся поправки об ужесточении наказания за госизмену.

Документ обнародован на официальном портале правовой информации. Меняется статья 275 УК РФ "Государственная измена". К ней относятся шпионаж, передача иностранцам данных, которые являются гостайной, переход на сторону врага, поддержка государства в деятельности против России. За всё это граждане могут получить пожизненное лишение свободы.

Известно, что в прошлом за госизмену люди в РФ получали от 20 лет тюрьмы и штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

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