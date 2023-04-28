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Украинский боксёр Усик угрожает захватить Крым, Донбасс и Белгород

0:31
Силовые структуры

Украинский боксёр Александр Усик и еще четверо боевиков ВСУ записали видео из населённого пункта Нью-Йорк Артёмовского района.

На опубликованных кадрах украинские солдаты заявили, что планируют захватить Крым, Донбасс и Белгород. Один из боевиков высказал свои личные пожелания по поводу вторжения ВСУ в Таганрог и Ростов.

Ранее Усик появился на фронте и нанёс удары по Донбассу из миномёта. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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