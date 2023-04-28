Украинский боксёр Усик угрожает захватить Крым, Донбасс и Белгород

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский боксёр Александр Усик и еще четверо боевиков ВСУ записали видео из населённого пункта Нью-Йорк Артёмовского района.

На опубликованных кадрах украинские солдаты заявили, что планируют захватить Крым, Донбасс и Белгород. Один из боевиков высказал свои личные пожелания по поводу вторжения ВСУ в Таганрог и Ростов.

Ранее Усик появился на фронте и нанёс удары по Донбассу из миномёта.