Украинский боксёр Александр Усик и еще четверо боевиков ВСУ записали видео из населённого пункта Нью-Йорк Артёмовского района.
На опубликованных кадрах украинские солдаты заявили, что планируют захватить Крым, Донбасс и Белгород. Один из боевиков высказал свои личные пожелания по поводу вторжения ВСУ в Таганрог и Ростов.
Ранее Усик появился на фронте и нанёс удары по Донбассу из миномёта.
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