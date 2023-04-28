РИА Новости: ВС России осталось несколько кварталов до полного взятия Марьинки ДНР под контроль

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир одного из подразделений Вооружённых сил Российской Федерации с позывным Гром сообщил, что военные почти полностью выдавили армию Украины с позиций в Марьинке Донецкой Народной Республики.

"Осталось несколько кварталов (до полного взятия города под контроль. — Прим. ред.)", — подчеркнул источник РИА Новости.

По данным собеседника агентства, активность ВСУ в этом населённом пункте минимальная. Гром связал такую обстановку с переброской сил Киева на другие направления. Из-за этого российские солдаты получили доступ к большинству участков, добавил командир.

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