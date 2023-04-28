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РИА Новости: ВС России осталось несколько кварталов до полного взятия Марьинки ДНР под контроль

0:40
Силовые структуры

Командир одного из подразделений Вооружённых сил Российской Федерации с позывным Гром сообщил, что военные почти полностью выдавили армию Украины с позиций в Марьинке Донецкой Народной Республики.

РИА Новости: ВС России осталось несколько кварталов до полного взятия Марьинки ДНР под контроль

"Осталось несколько кварталов (до полного взятия города под контроль. — Прим. ред.)", — подчеркнул источник РИА Новости.

По данным собеседника агентства, активность ВСУ в этом населённом пункте минимальная. Гром связал такую обстановку с переброской сил Киева на другие направления. Из-за этого российские солдаты получили доступ к большинству участков, добавил командир.

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⚡️Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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