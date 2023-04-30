Украинские националисты ударили по домам мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате обстрела погибли два человека, ещё один получил ранение.
По словам губернатора, один дом разрушен полностью. ещё два имеют частичные повреждения.
"В результате нанесённого украинскими нацистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей", — рассказал Богомаз.
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