Под обстрелом ВСУ в Брянской области погибли два человека, проинформировал губернатор Богомаз

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские националисты ударили по домам мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате обстрела погибли два человека, ещё один получил ранение.

По словам губернатора, один дом разрушен полностью. ещё два имеют частичные повреждения.

"В результате нанесённого украинскими нацистами удара, к сожалению, погибли двое мирных жителей", — рассказал Богомаз.

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